Zona Bianca, che duello tra Cecchi Paone e il terrappiattista: "Non lo sappiamo" "Vai a vedere"

Una Terra piatta e ferma. Il polo Nord al centro del mondo e il polo Sud una linea di confine. Queste sarebbero le teorie che i guru del terrappiattismo professano. A Zona Bianca, il programma di approfondimento giornalistico che si occupa di politica e di attualità, Giuseppe Brindisi ha invitato in studio Gabriele Ceracchini, uno dei sostenitori della credenza secondo cui il nostro pianeta avrebbe le caratteristiche di una figura piana. "La Terra è piatta e a un certo punto cado giù?", ha chiesto il conduttore incuriosito. "Nessuno di noi sostiene la teoria di una Terra piana in mezzo a uno spazio. Lo spazio è un concetto eliocentrico: quindi qui si fa un 'mischione' di due teorie per screditare ciò che sostiene qualcuno": così ha esordito il terrapiattista.

"Noi non pensiamo che ci sia l'acqua che cada dai bordi. C'è un anello di ghiaccio, tutto intorno, che sarebbe l'Antartide. Secondo noi non è la calotta di ghiaccio sotto alla sfera, ma è un enorme anello di ghiaccio che trattiene tutte le terre emerse. E poi ci sono altre Terre, altri soli che girano e un piano molto vasto", ha continuato Ceracchini per spiegare la sua visione. "C'è una fine o no?", ha domandato Brindisi. "Questo non lo sappiamo. Sole e luna sono più piccoli, sono vicini, e ruotano sopra di noi, internamente a questa cupola", ha risposto l'ospite. "E sotto?", l'ha incalzato il conduttore. "Non lo sappiamo, non lo sa nessuno", ha risposto il terrappiattista.

A questo punto è intervenuto Alessandro Cecchi Paone che, dopo aver sentito queste affermazioni, è saltato dalla sedia. "Si può andare a vedere, la scienza moderna è fatta di esperimenti da almeno 500 anni: si va, si guarda. Siamo andati e abbiamo visto che non c'è niente di sconosciuto sotto o intorno. Siamo tondi", ha detto il giornalista. Quindi Cecchi Paone ha concluso: "Basta andare sotto, fare il giro, parlare con gli astronauti che l'hanno vista, l'hanno fotografata, l'hanno ripresa in diretta. È tonda! È tonda!".