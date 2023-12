Paragone a valanga su Ferragni: "Che figura di...", cosa replica Porro

18 dicembre 2023 a

Chiara Ferragni "ha fatto una figura di palta, una figura colossale". Gianluigi Paragone commenta il caso del giorno, ossia le scuse dell'influencer e imprenditrice dopo la maxi-multa dell'Antirtust per comunicazione ingannevole nell'ormai famosa iniziativa dei pandori "griffati". Lo ha fatto in un video in cui Ferragni annuncia la donazione di un milione di euro a un ospedale. A Stasera Italia, su Rete 4, Paragone spiega che è stata costretta a intervenire in video "perché da una parte c'è una un'inchiesta, chiamiamola così, e dall'altra parte c'è il suo mondo che gli si è girato contro", ossia quello dei social viste le tante critiche ricevute.

"Mi trovo nelle Marche, una regione fortemente industriale che ha scritto pagine importanti d'impresa e ha conosciuto anche una crisi bancaria - racconta il leader di Per l'Italia - qui imprenditori si chiedono: ma come fa signora, di cui non si ancora capito bene il mestiere se non quello dell'imprenditrice del falò delle vanità, come fa tirare fuori un milione così perché devi giustificare l'errore che ha commesso?".

Il conduttore Nicola Porro commenta che è chiaro il lavoro che fa Ferragni, perché esiste anche l’industria del like e del web. "Ma io sono ancorato al mondo dei 'cumenda', delle imprese, dei capannoni, di che si fa un mazzo così per produrre e andare sui mercati". Il conduttore su questo ribadisce i suoi dubbi: i Ferragnez non producono nulla "ma anch'io non produco...". Paragone rilancia "Ma tu avresti un milione da dare così perché hai fatto una figura di palta No? E allora l'imprenditore normale si domanda: ma questa che cosa fa nella vita, cos'è che produce? Boh".