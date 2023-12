Verissimo, Elettra Lamborghini spiazza Toffanin: "Sento una profonda vocazione...", cosa rivela

Alice Antico 17 dicembre 2023 a

Elettra Lamborghini è stata ospite oggi a “Verissimo”, dove ha raccontato dell’ultimo anno trascorso, per nulla semplice, e si è anche lasciata andare a qualche confessione personale. "Quest'anno è iniziato un po' difficile, ho avuto un periodo di down, ma mi sono fatta aiutare”, ha detto. “Sto imparando a conoscere me stessa e a lasciare andare un po' le cose”.

Come molti volti noti di questi tempi, la cantante ha detto la sua a proposito di salute mentale e poi si è soffermata sul racconto della sua voglia di aiutare chi è in difficoltà. Per questo Elettra aiuta attualmente una bambina ucraina, della quale ha conosciuto la storia tramite i social media. Di conseguenza, Elettra ha detto di sentire una particolare vocazione, in questo momento, verso l’adozione. ”Sento una forte vocazione adesso”, ha spiegato. “Se un bambino fosse nato da me o no credo non farebbe la differenza. L'idea di aiutare un bambino che nasce in una situazione sfortunata mi fa stare bene, l'idea di poter dare un'opportunità. Un giorno, quando avrò più tempo, mi piacerebbe fare qualcosa, un orfanotrofio, una scuola, vorrei fare qualcosa per loro”, ha poi aggiunto. “Non è una decisione facile, apprezzo tantissimo le persone che adottano, c'è un lavoro lungo dietro”, ha raccontato la Lamborghini, concludendo: "Se dovesse uscire da me o se dovessi adottare un bimbo che posso salvare, è la stessa cosa. Dare amore è la cosa più importante".