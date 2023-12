Verissimo, Muller e Peparini svelano la verità sulla gravidanza: "Come stanno i gemelli"

10 dicembre 2023 a

A novembre Andreas Muller e Veronica Peparini, due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi, erano stati ospiti di Silvia Toffanin. A Verissimo hanno rivelato la loro gravidanza. Poi il post sui social che ha allarmato i fan. "Gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica - hanno scritto - Per cui le piccole vivono in un'unica placenta in due sacche distinte. I vasi sanguigni sono condivisi tra le due e, in questo momento, una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell'altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale".

Ora una nuova polemica legata alla partecipazione alla puntata di Verissimo di domenica 10 dicembre. Sui social li hanno accusati di speculare sulla salute ma la risposta di Andreas Muller non si è fatta attendere. "Domenica faremo un collegamento con Verissimo, come dice anche il post su Instagram. Ci sono stati molti commenti negativi, come quello che dice: "Giusto per guadagnare 2 euro visto quanto gli è costata sta gravidanza". Volevo solo chiarire che il 7 dicembre è stata la Giornata mondiale della trasfusione feto fetale nelle gravidanze gemellari. Siamo stati quindi chiamati a sensibilizzare sull'argomento visto che è quello che stava accadendo alle nostre bambine. È una malattia che si manifesta in percentuali più o meno basse e deve essere monitorata e seguita da specialisti e centri specializzati nelle gravidanze gemellari perché per quanto assurdo possa sembrarvi, le persone giuste e i posti giusti possono salvare delle vite o perlomeno provarci. Mi ero ripromesso di non cadere più nella trappola delle vostre malelingue, ma quando parlate senza sapere è giusto dare spiegazioni".