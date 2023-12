Domenica In, Anna Oxa spiazza Mara Venier: "Non chiamatemi più così"

17 dicembre 2023 a

a

a

Anna Oxa a Domenica In ripercorre la sua lunga carriera e i suon grandi successi al Festival di Sanremo, ma la cantante di origini albanesi da tempo è molto lontana dall'immagine dell'icona della musica leggera anni '90 avendo abbracciato una visione più d'avanguardia. Ospite di Mara Venier, domenica 17 dicembre, Anna Hoxha - questo il suo nome all'anagrafe - ha parlato della sua nuova vita a contatto con la natura: "Vivere nella città era troppo pesante, troppo caotico. Vivere in natura è molto più congeniale per me. Qui vedo la creatività. Non ho bisogno di dire chi sono o cosa faccio".

"Una figura così non la faccio". Teo Mammuccari si ribella e minaccia Milly Carlucci

Chi è e cosa fa? Su questo Oxa ha le idee chiare: "Io non mi definisco artista, ma artigiana del suono e della voce. Il termine 'artista' ormai è troppo inflazionato", ha detto la cantante. "Sono cresciuta insieme alla musica. Non c'era separazione. Il suono era sempre con me". Oxa ha ripercorso anche capitoli importanti della sua storia personale, come la scomparsa della madre: "Nasciamo con la vita e con la morte insieme. Questo passaggio di trasformazione è necessario per la comprensione che noi dobbiamo avere della vita. Attraverso questi eventi naturali che ho vissuto ho capito che non c'è separazione. Nel tempo ho vissuto questo dolore, ma poi mi sono riappacificata. Dopo la morte c'è una nostra continuazione in forme differenti", ha detto a Venier. Sul concetto di cambiare forma è tornata anche parlando dei tanti look sfoggiati negli anni: "Io mi 'ripartorisco', nasco di nuovo. Mi trasformo in continuazione".