De Benedetti "salva" Meloni, cosa scappa a Prodi in diretta: "Passi per f..."

Di Giorgia Meloni "penso malissimo", ha detto Carlo De Benedetti, "ma dovendo scegliere, con scelta dolosa, tra Conte e Meloni sceglierei Meloni". Uno dei tanti passaggi dell'intervista dell'Ingegnere al Foglio diventa lo spunto per una stoccata da parte di Romano Prodi. Intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, l'ex leader dell'Ulivo: "De Benedetti forse è ancora un ragazzo in questo - afferma divertito l'ex premer - Non si risponde mai al gioco della torre, perché qualsiasi risposta dai passi per f..." dice Prodi che poi ammorbidisce il tono. "Poi ti criticano tutti. Bisogna dire io non so niente e se c’ero dormivo..." dice su De Benedetti commentando l'affermazione in base alla quale, tra i due leader, butterebbe giù dalla torre il presidente M5S Giuseppe Conte "salvando" la premier.

In quell'intervista l'editore de il Domani aveva anche tuonato contro John Elkann che ha "distrutto" il gruppo editoriale Gedi, che era suo, con al centro Repubblica. "Un massacro incomprensibile, nei suoi scopi" , dice l’ingegnere che attacca a testa bassa Elkann: "Ha venduto tutti i quotidiani locali, che andavano bene. Poi ha devastato pure Repubblica, che ancora si aggira tra i quotidiani italiani con la maestà malinconica delle rovine. Mi dispiace moltissimo".