Marina Berlusconi replica a De Benedetti: "Invidioso, prenda appunti"

"Marina è innamorata di suo padre, ha sempre avuto una sorta di venerazione per lui. Marina sa benissimo che Mediaset è vecchia, che non reggerà la concorrenza delle grandi piattaforme internazionali come Netflix. Eppure non vende perché quella è la creatura di suo papà": con queste parole, concesse a Il Foglio, l’ingegner Carlo De Benedetti si è inserito nella questione delle mire e dei progetti dei figli del fondatore di Forza Italia. Oggi, però, è arrivata la replica della diretta interessata. Con un intervento pubblicato da Il Giornale, Marina Berlusconi ha fatto chiarezza e ha confermato che Mediaset non è in vendita. "È vero che Mediaset non è in vendita, ed è vero che sono innamorata di mio padre. Non potrebbe essere diversamente, per il grande papà e il grande uomo che è stato": così ha esordito l'imprenditrice.

"Peccato che tutto il resto sia completamente campato per aria: sono ormai cinquant'anni che De Benedetti si ripete come un disco rotto, denigrando Silvio Berlusconi, che oggi non può più nemmeno difendersi. Si permette anche di farneticare sul futuro di Mediaset e sui motivi per cui non abbiamo alcuna intenzione di metterla in vendita", ha quindi specificato. "Voglio rassicurarlo: ciò che ci guida nelle nostre scelte per le società del gruppo è innanzi tutto la loro solidità, le strategie chiare, le ottime prospettive per il futuro e il fatto che (a differenza di quelle dell'Ingegnere) sono molto ben gestite", ha continuato Marina Berlusconi.

"Temo sia proprio questo l'intimo problema di De Benedetti. Mio padre ha saputo creare aziende da migliaia di posti di lavoro. Mediaset è una multinazionale leader in vari mercati europei, che produce utili. De Benedetti, invece, che cosa ha costruito? A me pare che per lo più abbia distrutto, scaricando i suoi tanti fallimenti sulla comunità. «Tra la poca vita che resta e il nulla che incombe» (come dice lui), cerchi almeno di parlare con un po' più di rispetto delle nostre aziende, e magari prenda qualche tardivo appunto su come si gestisce un'impresa", ha aggiunto la primogenita del Cav. Quindi la stoccata finale: "La verità resta quella di sempre: per gran parte della sua lunga esistenza, l'Ingegnere non ha fatto altro che invidiare mio padre".