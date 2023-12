Meteo, Sottocorona e gli effetti “molto irregolari” della perturbazione: che succede al tempo

14 dicembre 2023 a

Paolo Sottocorona fornisce i consueti aggiornamenti meteo nel corso del collegamento per le previsioni del tempo nella puntata del 14 dicembre di Omnibus su La7. Questa l’analisi del meteorologo, carte alla mano: “C’è una perturbazione che ha indugiato a lungo sull'Europa occidentale e poi, non dico improvvisamente, ha scelto ha preso la strada classica, la porta di nord ovest, da lì è entrata e da lì sta scendendo verso sud. Ce ne sono altre, ma queste che vediamo al momento presente sull’Inghilterra e sul Mare del Nord decisamente passano più a nord, passano alto. Vediamo gli effetti di questa situazione”.

Ed ecco le previsioni giorno per giorno, a cominciare da giovedì 14 dicembre: “Ci sono delle schiarite al nord, le precipitazioni in maniera molto irregolare possono interessare ancora il centro, ma in qualche caso, come sull’arcipelago toscano, sul versante adriatico, parte della Toscana e Umbria, qualche fenomeno consistente anche forte, ci può essere, ma sono molto isolati. Questo significa che questa perturbazione nel suo spostamento verso sud-est attento si attenua in qualche modo. Al sud i fenomeni più intensi, le zone del Gargano, ma piogge moderate ci sono un po' su tutto il sud peninsulare e in parte soltanto sulla Sicilia settentrionale. Quindi questo è l'effetto molto irregolare di questa perturbazione. Per la giornata di domani, venerdì 15 dicembre, tutto continua a spostarsi verso sud e quindi c'è il miglioramento in Sardegna, oltre al nord ormai in situazione di tempo stabile, non sarà proprio sereno ma sono sicuramente stabili, miglioramento sul medio versante tirrenico, un poco anche sul basso versante tirrenico. Qualche fenomeno ancora presente tra Sicilia settentrionale, il sud-peninsulare e poi la zona del medio adriatico, dovuta al fatto che questa perturbazione è accompagnata da una bassa pressione e arrivano i venti da est decisamente più freddi, che danno fenomeni solo sul versante adriatico e sulle zone interne sull’Appennino”.

Sottocorona prosegue così il suo discorso dopo la spiegazione scientifica dell’incontro tra venti freddi e bassa pressione: “Arriviamo alla giornata di sabato 16 dicembre in cui rimane questa zona del medio adriatico, ma con fenomeni attenuati e rimane qualche pioggia al Sud, ma ancora attenuato. Quindi si ferma in una certa situazione e si attenua, quindi non cambia la situazione fra venerdì e sabato, ma sicuramente perde di intensità complessivamente”. Infine il meteorologo fa un punto sulle massime previste per la giornata di oggi: “Ancora in qualche modo tengono, perché il cambiamento di massa d'aria non è ancora attivo e quindi anche sulla Pianura Padana è più tranquillo, oggi con un po' più di solo le temperature vanno sopra i 10 gradi almeno 10 forse anche 12. Temperature simili al centro-sud senza variazioni, quindi sono volte sono valori che partono da minime abbastanza elevate, poi durante il giorno le nuvole e le piogge certo non salgono molto, però non possiamo dire che faccia freddo. La tendenza nelle prossime 24 ore vede temperature stazionare al nord, in diminuzione al sud e quando entreranno i venti da est avremo aria decisamente più fredda, ma contempo che tende a diventare stabile. Quindi di nevicate - la stoccata finale - come ogni tanto si parla sicuramente non ce n'è traccia”.