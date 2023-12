Tagadà, Eleonora Evi svela il retroscena: "Era insopportabile"

12 dicembre 2023 a

a

a

Crisi Europa Verde. Le dimissioni dell'ex portavoce Eleonora Evi fa ancora discutere. Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà in onda il 12 dicembre su La7. L'esponente del gruppo Alleanza Verdi Sinistra spiega le motivazioni che l'hanno condotta alla drastica decisione.

"Con Angelo Bonelli non direi che è tutto ok - rivela Eleonora Evi - ma quello che posso dire è che tengo fede all'impegno e al mandato dato dagli elettori rimanendo nel gruppo Alleanza Verdi Sinistra. Mi sono dimessa da co-portavoce nazionale facendo una denuncia molto forte ma doverosa perché se il mio ruolo, come penso a casa molti possano immaginare, era completamente oscurato e inesistente tanto che tutti vedevano Europa Verde come i Verdi di Bonelli, evidentemente quel ruolo che ricoprivo era un ruolo di facciata. E tutto questo per me era diventato insopportabile".