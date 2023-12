Tagadà, Ghisleri anticipa le tendenze del nuovo anno: "Chi ha paura del 2024"

12 dicembre 2023 a

Chi ha paura del 2024? Lo rivela Alessandra Ghisleri, ospite in collegamento con la puntata di Tagadà in onda il 12 dicembre su La7. Tiziana Panella le ha chiesto di delineare lo stato d'animo con cui gli italiani si affacciano ai prossimi dodici mesi. E le sorprese sono tante.

"Rispetto al 2023 l'ottimismo è sceso di quasi un punto. Ed è un ottimismo soprattutto per coloro che stanno molto bene e appartengono al ceto alto e medio-alto. Mentre la percentuale di ottimisti crolla se si prendono in considerazione i ceti bassi e medio-bassi. Al contrario la maggior parte di loro si sente fortemente pessimista. Come fasce d'età sono più ottimisti i giovani: quasi un giovane su due si sente fortemente ottimista. Più saliamo con l'età, invece, più cresce il pessimismo. I più preoccupati sono coloro che hanno superato i 65 anni e si trovano in quella fascia tra la fine del lavoro e l'inizio della pensione. Quasi la metà degli italiani guarda al 2024 con pessimismo e rispetto allo scorso anno sono cresciuti del 3% e appartengono soprattutto al ceto medio-basso e al ceto medio. Hanno molta paura e si trovano in una situazione molto complicata: non capiscono come inciderà il futuro, hanno paura delle bollette, delle spese e sono soprattutto donne che sono molto più pessimiste: lo è quasi una donna su due. le donne si sentono escluse da tutti i giochi e hanno paura che la loro situazione possa peggiorare ulteriormente".