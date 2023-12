Otto e mezzo, Giannini choc su Meloni: "Wagner e l'invasione della Polonia..."

12 dicembre 2023 a

L'intervento e le relative repliche della premier Giorgia Meloni alla Camera dei deputati in vista del prossimo Consiglio Ue sono al centro della puntata di martedì 12 dicembre di Otto e mezzo, su La7. La conduttrice Lilli Gruber commenta che il quadro dell'Italia tracciato dal presidente del Consiglio "è molto ottimistico" e che Meloni è apparsa "molto combattiva, molto assertiva". Come quando ha detto che "l'Europa è a 27 e non a tre, ha ragione su questo?", chiede Gruber a Massimo Giannini.

"No, oggi l'ho ascoltata e, così, immaginavo in sottofondo una bella musica di Wagner e lei che annunciava l'invasione della Polonia...", è il commento al vetriolo dell'editorialista di Repubblica, ospite fisso della trasmissione, che allude a un parallelismo inquietante. "L'impressione è che descriva una realtà dei fatti corrispondente a chiunque abbia vinto le elezioni e governi: sono arrivato io e ho messo a posto le cose in un solo anno - commenta ancora Giannini - come se l'Italia di Mario Draghi fosse al disastro e al minimo storico della sua credibilità internazionale, cosa piuttosto difficile da pensare".