Elon Musk, la conferma: "Sic itur ad astra". Cosa farà ad Atreju

12 dicembre 2023 a

a

a

Elon Musk conferma su X la sua partecipazione ad Atreju. Il proprietario del social network e di Tesla ha infatti risposto con un "yes" a chi gli chiedeva se avesse accettato l’invito della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. L’ufficializzazione è arrivata naturalmente con un tweet su X, la piattaforma social di Musk (l’ex Twitter). La manifestazione si aprirà giovedì 14 e si chiuderà domenica 17 dicembre con un intervento di Giorgia Meloni. Ancora non ufficializzata la data, ma Musk dovrebbe salire sabato mattina sul palco assieme all’intervistatore Nicola Porro. Proprio a giugno, dopo la visita a Meloni, era stato il vicedirettore del Giornale e conduttore di Quarta Repubblica a intervistare Musk in esclusiva per il suo programma. "Svelato l’ospite misterioso di Atreju. Sic itur ad astra" (verso le stelle). Così, con un tweet su X, Fratelli d’Italia conferma la presenza del tycoon alla manifestazione dei giovani del partito.

Consiglio Ue, Meloni inchioda la sinistra: "Sui migranti tenta di distruggere"

Tra gli altri ospiti di Atreju il primo ministro albanese Edi Rama, il presidente di Vox Santiago Abascal, il ct della nazionale di calcio Luciano Spalletti e lo chef Gianfranco Vissani. E ancora Carlo Calenda, Matteo Renzi, l’ex ministro del Pd Marco Minniti. E poi Paola Concia, il direttore d’orchestra Beatrice Venezi, Flavio Briatore,quasi tutto il governo e naturalmente Giorgia Meloni, che chiuderà domenica alle 12 (preceduta da Matteo Salvini e Antonio Tajani) la kermesse di FdI.