Lilli Gruber allo scoperto, scintille con Calenda: "Il vostro obiettivo..."

Scintille nel salotto tv di Otto e Mezzo tra il leader di Azione Carlo Calenda e la conduttrice Lilli Gruber. Si parla dell'ormai annosa questione del "campo largo", l'ipotesi di coalizione super-estesa che parte dalla sinistra passando per il Pd e il Movimento 5 stelle fino al fu Terzo polo. L'obiettivo è naturalmente battere il centrodestra, maggioritario nel Paese e compatto nella coalizione di governo, ma le enormi differenze di visione politica all'interno di uno spettro così largo rappresentano di per sé un ostacolo forse invalicabile. Calenda come noto è contrario all'idea della maxi-coalizione: "Il campo largo non andrà mai al governo in Italia", ribadisce per l'ennesima volta. A quel punto Gruber sbotta con una battuta che è una stilettata: "Ma neanche lei!".

Interviene Monica Guerzoni del Corriere della Sera che fa notare a Calenda: "Ma come si presenta alle Europee? E come supera la soglia di sbarramento?". La stessa Gruber incalza il leader di Azione: "Ma così non ci sarà mai un'alternativa per l’elettorato a un governo come quello che c'è adesso, di destra-centro o di destra-destra". Calenda non ci sta: "Ho capito che questo è il vostro obiettivo", è la stoccata del leader centrista che provoca la reazione di Gruber: "Non è l'obiettivo, è che ci sono milioni di elettori che chiedono un'alternativa". "E altri milioni se ne sono andati", è la controreplica di Calenda.