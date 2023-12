Mauro Corona mai visto così: "Vermi", l'attacco agli hater di Gino Cecchettin

12 dicembre 2023 a

La maggioranza degli italiani sostiene la battaglia di Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la 22enne uccisa in Veneto dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Tuttavia negli ultimi giorni l'uomo è stato il bersaglio di numerosi attacchi sui social per alcuni screenshot che riporterebbero suoi presunti tweet scabrosi. L'avvocato della famiglia Cecchettin ha annunciato querele, due sarebbero state già presentate, per attacchi ritenuti inaccettabili. Ne ha parlato Fabio Fazio durante l'intervista a Gino Cecchettin a Che tempo che fa, domenica scorsa, e anche Mauro Corona è intervenuto sul tema martedì 12 dicembre nel corso di È sempre Cartabianca, su Rete 4.

Nel corso del consueto colloquio con la conduttrice Bianca Berlinguer che caratterizza la prima parte della trasmissione, lo scrittore-alpinista ha tuonato: "Gli insulti a Gino Cecchettin sono cose da vermi". E poi ha aggiunto: "Mi piacerebbe incontrare questo papà e i suoi figli". Corona ha toccato come di consueto vari argomenti di attualità. Tra questi il desolante rapporto Censis sulla società del nostro Paese, che invecchia sempre più e dove gli italiani sembrano restare inermi davanti alle crisi e alla paura. "Gli italiani descritti come fragili e sonnambuli? Purtroppo le persone si trovano in difficoltà per la situazione generale e anche un po’ per certe paure inculcate dai media - spiega Corona - La gente è avvilita per tanti motivi, anche per cause politiche".