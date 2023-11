Giulia Cecchettin, lo sfogo di Simona Ventura: "Scusa se...". Poi l'abbraccio alla famiglia

18 novembre 2023 a

Giornali e media non parlano d'altro. La storia di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa una settimana fa, poco prima del giorno della sua laurea in ingegneria biomedica, ha colpito nel profondo l'opinione pubblica. La 22enne era sparita nel nulla insieme al suo ex fidanzato Filippo Turetta. Poi, questa mattina, è arrivata la notizia e la conferma. Il cadavere ritrovato in un canalone a Pian delle More tra il lago di Barcis e Piancavallo, in provincia di Pordenone, è il suo. Da giorni la famiglia della ragazza interveniva nelle trasmissioni televisive per cercare di lanciare un appello al ragazzo, chiedendogli di riportarla a casa. Del giovane, indagato per tentato omicidio, non si hanno ancora tracce.

"Per te bruceremo tutto": i messaggi social della sorella di Giulia

Sui social network la notizia è al centro di ogni dibattito e discussione. Molti hanno scritto parole di dolore e di rabbia. Tra i tanti, Simona Ventura ha voluto dedicare un post a Giulia. "Cara Giulia scusa se non siamo riusciti a proteggerti, scusa se succede ogni volta e ogni volta piangiamo, ma poi non riusciamo a salvare le tante vittime come te. Ogni volta ci interroghiamo come questo sia possibile e cosa possiamo fare di più", ha esordito. Poi l'amarezza:: "Le risposte però cadono nel vuoto. Stringo forte fortissimo la tua famiglia". Non è mancato il commento di Fiorella Mannoia, da sempre al fianco delle donne vittime di violenza: "Stavo cercando le parole giuste ma non le trovo, lo scoramento è troppo forte, non so più che cosa dire. Povera ragazza e povera famiglia", ha digitato su X la cantante.