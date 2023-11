Verissimo, racconto choc di Nina Moric: "Perché è la mia ultima intervista"

12 novembre 2023 a

Questa è "l'ultima intervista che faccio. Non vorrei più parlare di me". Nina Moric lo ha annunciato a Silvia Toffanin nell'ultima puntata di Verissimo, domenica 12 novembre su Canale 5, in una intervista in cui ha ripercorso le ultime drammatiche tappe della sua vita. "Ho rischiato di morire", ha detto l'ex modella e showgirl croata che ha raccontato di aver "attraversato la follia per trovarmi". Moric ha spiegato: "Sono stata colpita dallo stafilococco aureo, mi hanno dato antibiotici troppo blandi. Sono andati in sepsi, ho chiamato l'ambulanza. Sono svenuta, mi hanno operato al seno: ho rischiato di morire", afferma ripercorrendo i recenti problemi di salute. "Il batterio mi aveva già colpito in passato, alle tonsille", ma "ora sto bene, sono serena".

La showgirl ha raccontato che "due anni fa volevo lasciare l'Italia e in un certo senso l'ho fatto. Sono rimasta a Milano, ho abbracciato la solitudine. Ho attraversato la follia per trovarmi, è stata la medicina più bella. Troppe volte non mi sono perdonata", poi l'annuncio a sorpresa: "È l'ultima intervista che faccio, non vorrei più parlare di me. Mi dedico con anima e corpo alla mia arte, non è un hobby".

Nel corso dell'intervista Moric ha parlato anche del filgio Carlos, nato dalla sua relazione con Fabrizio Corona. "È tutto per me. Lui sta benissimo, è un ragazzo molto sensibile e come molti ragazzi ha avuto un crollo", dice ridimensionando la portata delle dichiarazioni rilasciate a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, da Corona. Moric intende chiarire che "Carlos non ha nessun problema psicologico", e quella che ha passato "è una fase emotiva ma non c'è nulla di grave. Non c'è nulla che non si possa risolvere". Sui rapporti con il padre, la madre del ragazzo spiega: "Lui sta cercando se stesso, lasciamolo fare".