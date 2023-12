Patriarcato, Bernardini de Pace: "Scendete dal pero", scintille da Formigli

08 dicembre 2023 a

a

a

Un idealismo che si scontra con la realtà dei fatti. L'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, matrimonialista ed esperta di diritto della famiglia, ha un vivace botta e risposta con due attiviste femministe, Francesca Vidali e Valeria Fonte, nel corso della puntata di giovedì 7 dicembre di Piazzapulita, su La7. Il tema, naturalmente, è quello che domina molte trasmissioni dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin a opera dell'ex fidanzato Filippo Turetta, ossia la violenza di genere e il ruolo della cultura patriarcale.

Violenza di genere, la lezione di Andreoli: "Prima di essere maschi o femmine..."

Bernardini De Pace critica l'impostazione del discorso delle due attiviste. "Voi dite: devo poter andare in giro nuda e nessuno mi deve toccare, devo poter essere ubriaca e drogata e nessuno" deve infastidirmi, ma "non è così: abbiamo la parità e dobbiamo auto-tutelarci". Fonte ironizza: "Allora non mettiamo la minigonna ma quella al ginocchio". Vidali rincara la dose: "Giambruno insegna... Una prima o poi il lupo lo incontra", afferma in riferimento alla frase del giornalista da cui scaturì un'aspra polemica, soprattutto perché, allora, era legato alla premier Giorgia Meloni.

Fazio su Elodie: "Cosa si intende per patriarcato...", con chi ce l'ha

"Ma che c'entra Giambruno", replica l'avvocato, "ci sono anche quelle che se la cercano. Cappuccetto Rosso none l'era cercata? La mamma le aveva detto di non andare nel bosco e lei ci è andata. Dobbiamo ricominciare a raccontare le favole da piccoli?". Le due rispondono in coro: "No, ma magari possiamo insegnare al lupo a non mangiare nessuno". La violenza di genere, sostengono, deriva senza dubbio dalla cultura patriarcale e non è una questione di biologia. "Scendete dal pero, altro che questione culturale..." taglia corto Bernardini de Pace.