Piazzapulita, "i bambini a due anni...". La teoria di Valeria Fonte scatena Adinolfi

Patriarcato, maschilismo, educazione e teoria gender. Nel corso della puntata di giovedì 7 dicembre di Piazzapulita si affronta il tema della violenza di genere sull'onda emotiva del femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha scosso il Paese e aperto il dibattito sulla condizione della donna. Ospiti di Corrado Formigli ci sono persone di diversa formazione culturale e politica, dall'avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace a Francesca Vidali, da Mario Adinolfi all'attivista Valeria Fonte. Proprio quest'ultima fa un'affermazione che crea scalpore in studio. Parlando della libertà per una donna di fare quello che vuole, naturalmente anche dedicarsi alla produzione di contenuti per adulti: "State mistificando la realtà, volete limitare le libertà personali", afferma l'attivista.

"State raccontando ai giovani che essere gay, essere lesbica, essere trans è una roba che arriva a un certo punto nella vita". Ovviamente per Fonte non è così: "Un bambino a due, tre anni già trans o gay. Parlarne a scuola è essenziale." "Non ci sono solo maschi o femmine, in questo binarismo abissale... È questo che vi spaventa della teoria gender. Proprio non ce la fate", argomenta. Adinolfi non ci sta: "Come fa a dire che esistono i bambini trans a due anni? Come si fa a immaginare una vita piegata alle logiche dell'ideologia e non della natura? Ma l'ha mai visto un bambino di tre anni? Ma questa è assoluta follia ideologica", sbotta l'ex parlamentare.