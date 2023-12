Fabio Fazio su Elodie: "Cosa si intende per patriarcato...", con chi ce l'ha

07 dicembre 2023 a

Fabio Fazio esalta Elodie e stronca le critiche alla popstar romana, anche lei vittima di una visione patriarcale della società. Il conduttore ligure l'ha intervistata a Che tempo che fa, su Nove, e nel suo articolo sul settimanale Oggi riprende una sua frase proprio sulle critiche che l'hanno raggiunta, una sorta di incoerenza tra l'impegno femminista e l'uso del corpo per far spettacolo. "Mi piace l'idea di dare fastidio senza fare niente di male", aveva detto Elodie. "Basterebbero queste parole pronunciate da Elodie a Che Tempo Che Fa per chiudere la faccenda - scrive Fazio nella sua rubrica - È in particolare il mi piace la parte più importante della dichiarazione. Mi piace, cioè piace a me ed ecco che l'asserzione dovrebbe diventare indiscutibile". Secondo il conduttore, "Elodie non cerca il consenso altrui, anzi: è proprio il dissenso che deriva dal rappresentarsi e mettersi in scena come preferisce, senza far niente di male, a creare quel fastidio che le piace".

Fazio spiega che la cantante usa il suo corpo come uno strumento per comunicare, proprio come Madonna o Raffaella Carrà. Il conduttore ricorda le polemiche per l'ombelico scoperto in tv di "Raffa". Insomma, "non è consentito a una donna di poter essere libera di mostrare sé stessa come vuole, quasi non fosse padrona del proprio corpo e delle proprie intenzioni". Dietro al ragionamento c'è il patriarcato, spiega Fazio che si aggiunge al dibattito nato dopo il terrificante femminicidio di Giulia Cecchettin: "Ecco che cosa si intende per società patriarcale: proprio quella in cui ancora si ritiene che il corpo della donna, soprattutto se sexy o provocante, appartenga alla collettività maschile. Lo scandalo non è dunque lo spacco o la scollatura, ma il rivendicare l'autonomia e l'indipendenza. Non è concepibile che una donna si spogli per sé stessa, come gesto di libertà, e non per piacere agli uomini". Insomma, il messaggio di Fazio è: giù le mani da Elodie.