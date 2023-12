Che tempo che fa, stoccata di De Martino a Belen: "C'è chi rende pubblico e chi..."

Francesco Fredella 04 dicembre 2023 a

Uragano Belen. Dopo le sue dichiarazioni, senza freni, arriva la replica di Stefano De Martino (accusato di tradimento dalla Rodriguez). “È stato l’anno più difficile della mia vita e non lo avrei mai messo in conto. Sono caduta proprio in basso, che più in basso di così non si poteva”. E poi, su De Martino, tuona: “Il nostro rapporto non è finito per un tradimento è iniziato con un tradimento e ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine, hanno ammesso subito tutto... con tutte quante. Una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso”. Questa è la verità di Belen. Infatti, nella serata di ieri, De Martino è andato da Fazio, non sono mancati riferimenti alla sua ex.

“Non è una replica la mia. È una riflessione” – commenta Stefano De Martino – “Quando finiscono le relazioni, in generale, ci sono sempre due verità. Ciascuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e c’è chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità, perché ho dei motivi: il bene che c’è stato e che le voglio ancora e poi Belen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale. Charlie Chaplin diceva una frase meravigliosa ‘La vita è una tragedia in primo piano e una commedia in un’inquadratura larga’. Io mi auguro che, pian piano, l’inquadratura si possa allargare anche sulla nostra vita”.

Ora, però, Belen è felice grazie anche grazie a Elio Lorenzoni, il suo nuovo amore. Ha ritrovato il sorriso e potrebbe sposarsi di nuovo. Gli ultimi mesi sono stati terribili. “Mi hanno diagnosticato un quadro di depressione bello intenso, ho passato l’estate sdraiata a letto. Io sono molto intensa: quando amo amo, quando soffro soffro“, racconta alla Venier.