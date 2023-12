Stasera Italia, Mendolicchio svela la strategia della difesa: "A cosa puntano"

01 dicembre 2023 a

Caso Cecchettin, Filippo Turetta è stato interrogato per nove ore dagli investigatori. Il ragazzo deve aver fornito tantissimi particolari sulole drammatiche ore che hanno portato alla morte di Giulia. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 1 dicembre su Rete4. In collegamento c'era lo psichiatra Leonardo Mendolicchio che ha svelato la strategia degli avvocati difensori.

"Probabilmente gli avvocati della difesa punteranno a una perizia psichiatrica"



— Stasera Italia (@StaseraItalia) December 1, 2023

"C'è una strategia difensiva molto chiara dietro questo interrogatorio fiume e dietro questa quantità di informazioni che è stata condivisa - Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista - Probabilmente gli avvocati della difesa punteranno legittimamente ad avere una perizia psichiatrica per puntare quantomeno alle semi infermità mentale. Più dettagli ci sono rispetto alle cose che sono accadute in quelle drammatiche ore, più una tesi difensiva da quel punto di vista può essere tesa e disegnata".