Stasera Italia, l'accusa di Rotondi: "Expo, la concorrenza è sleale"

Expo 2030, Roma perde la sfida con Riad e Busan. Se ne parla nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 28 novembre su Rete4. Ospite in studio è stato Gianfranco Rotondi, presidente di "Verde è popolare" che sottolinea come Roma abbia perso una grande occasione ma la concorrenza è stata sleale.

"Era nell'aria che #Expo2030 non sarebbe andato a #Roma. Era una straordinaria opportunità per la Capitale"



Gianfranco Rotondi a #StaseraItalia pic.twitter.com/0Oew4OXCRR — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 28, 2023

"Abbiamo avuto Milano ed era tanto avere anche Roma - ha detto Gianfranco Rotondi, presidente di "Verde è Popolare" - Era una straordinaria opportunità per Roma, la riqualificazione dell'area di Tor Vergata ed era l'occasione per una Capitale che fatica a confermare una identità. Perché c'è una crisi di Roma rispetto alla quale Giubileo ed Expo 2030 non erano un'overdose di finanziamenti ma un modo per riaffermare la sua centralità nel mondo. E quindi è un'occasione perduta. Però con molta franchezza si sapeva che la concorrenza era sleale. Noi correvamo per il secondo posto. Il dispiacere è che siamo scivolati più giù".