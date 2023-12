Quarto Grado, Marano: "Quando è iniziato lo stalking subìto da Giulia"

01 dicembre 2023 a

L'omicidio di Giulia Cecchettin sta portando alla luce tutto quello che è successo nella vita dei due ragazzi prima della tragedia dell'11 novembre. Stalking e sopraffazione. Se n'è parlato nel corso della puntata di Quarto Grado in onda su Rete4 il 1 dicembre. "Filippo ci dice in due battute sia quando rende spontanee dichiarazioni sia durante l'interrogatorio che gli è scattato qualcosa in testa - dice Gabriella Marano, consulente della famiglia Cecchettin - Ma in realtà io voglio dire che questo massacro altro non è che l'atto finale di un assedio psicologico antecedente che questa ragazza ha subìto per tanti lunghi mesi. Filippo Turetta altro non è che un altro Vincenzo Paduano che ha cambiato nome e cognome".

"Non c'è violenza espressa in Filippo, ma c'è violenza psicologica"



Poi il consulente mette in evidenza il lungo stalking subìto dalla ragazza. "Giulia ha subìto un lungo periodo di stalking che è cominciato già dopo due, tre mesi dall'inizio della loro relazione - ha detto Marano - La causale dell'omicidio è che lui non voleva che si laureasse oppure che lei non voleva tornare insieme a lui. Giulia viene uccisa perché viene punita, per un atto di insubordinazione. Non è questo un motivo abietto e turpe? Sproporzionato?"