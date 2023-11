Blasi-Totti, Corona piomba sui tradimenti. E fa come e cognome dell'amante di lei

28 novembre 2023 a

Dopo un lungo silenzio, che più che sedare la curiosità l'ha alimentata, Ilary Blasi ha vuotato il sacco e ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. La versione dei fatti narrata dalla conduttrice, però, è stata subito seguita dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona. "Ci sono cose certe che non vengono riassunte in questa storia, che dice in parte il falso", ha detto l'ex re dei paparazzi sui social, commentando appunto quanto affermato dall'ex moglie del capitano giallorosso nel docufilm "Unica", aprendo così un nuovo fronte di guerra.

"Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt'ora anche se l'ha sempre tradita, sempre", ha premesso Corona, che non ha mai nascosto di avere la certezza dell'infedeltà del calciatore. Questa volta, però, a finire nel mirino dell'imprenditore ci è finita la protagonista del nuovo, esplosivo, progetto Netflix: "A poco a poco si è innamorata di Totti ed è diventata famosa e ha cominciato a lavorare grazie a Francesco Totti a cui deve tutto. Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di non vedere".

Quindi ha sganciato la bomba: "La cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti, il caffè non è solo un caffè, e prima del ragazzo del caffè, ce ne sono stati altri che vi racconteremo. Totti, avendo una concezione patriarcale della relazione, una volta scoperto il tradimento di Ilary, non è riuscito più ad accettarlo e a poco a poco ha consacrato quella relazione che era già da prima iniziata con Noemi Bocchi nell'agosto del 2021". Ma chi avrebbe avuto una parentesi con la conduttrice? "Durante le riprese del programma Star in the star avrebbe avuto un flirt con il cantante e ballerino Alessio la Padula proveniente dal talent show Amici di Maria De Filippi", ha rivelato Corona.