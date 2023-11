Rai, per Michele Guardì le cose si mettono male: scatta l'indagine interna

30 novembre 2023 a

a

a

La Rai già nella giornata di ieri, mercoledì 29 novembre, ha dato mandato per l’apertura di un audit interno e di tutte procedure aziendali previste sui fatti che riguardano il regista Michele Guardi. La decisione è giunta dopo la messa in onda, martedì 28 novembre, su Italia 1, di un servizio de Le Iene contenente alcuni fuori onda del regista e sue dichiarazioni.

Fiorello infuriato con Amadeus? Ecco lo ‘sciopero' per Sanremo. C'entra pure Landini

La trasmissione del Biscione ha reso pubblici una serie di fuori onda datati quattordici anni fa, in cui il regista si è reso protagonista di battute dal tono offensivo e sessista. E ora in casa Rai si vuole fare chiarezza sulla vicenda. In particolare, le frasi omofobe e sessiste come "Levami sto fro**o di me**a da torno" e "Signorina, sorrida, finga di esistere" hanno sollevato un'ondata di critiche e richieste di intervento da parte sul regista. Guardì ha cercato di difendersi, negando ogni accusa di sessismo e affermando che si trattava solo di scherzi in un contesto informale. Anche il conduttore de I fatti vostri, Giancarlo Magalli, si è schierato in difesa del regista, sottolineando la natura scherzosa delle conversazioni. Tuttavia, la presidente della Vigilanza Rai, Barbara Florida, ha preso posizione, definendo le dichiarazioni di Guardì "irrispettose" e "incompatibili con il servizio pubblico”. Non resta che attendere l’esito dell’audit interno.