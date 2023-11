Ilary Blasi, "revenge dress": cosa nascondono le scarpe indossate nel docufilm

30 novembre 2023 a

Nessuno se lo aspettava. Eppure Ilary Blasi, senza lasciar intuire niente, ha lanciato un progetto-bomba in collaborazione con Netflix. Si chiama "Unica" il docufilm che è stato reso disponibile sulla piattaforma e in cui la conduttrice racconta, passo dopo passo, i nodi del rapporto con Francesco Totti e, quindi, i motivi della rottura e dell'allontanamento. In questi giorni molto si è detto e molto si è scritto sulle dichiarazioni dell'ex moglie dell'ex capitano giallorosso, ma c'è un dettaglio che, probabilmente, è sfuggito ai più. Per raccontare la sua versione dei fatti, Blasi ha scelto un outfit apparentemente semplice. Elegante, ma contenuto. Se si pone la giusta attenzione, però, si nota che le scarpe scelte dalla vip non sono delle classiche décolléte nere.

Ad attirare l'attenzione degli esperti sono stati i tacchi a forma di sigaretta. Il motivo? Proprio questo particolare farebbe intuire che niente è stato abbandonato al caso per "cucinare" questa vendetta. Camicia bianca oversize e un pantalone nero: niente di più standard per un racconto ufficiale, che ha fatto il giro delle televisioni degli italiani. Le décolléte, tuttavia, sono il pezzo forte. Si tratta delle Smoking Hot Pump Patent di Alberto Cischini (550 euro), in vernice nera e dalla punta sfilata. Una scarpa che sul sito ufficiale viene definita "non convenzionale, al confine tra eleganza, ironia e sensualità". Questo accessorio selezionato da Blasi, o forse dalla sua stilista, si inserisce nell'ambito del "revenge dress", cioè nell'ambito del "abbigliamento della vendetta".