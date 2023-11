Eleonora Evi manda in tilt la sinistra: "Bullismo di Bonelli", Verdi nel caos

30 novembre 2023 a

A sentire esponenti e commentatori della galassia della sinistra il centrodestra in qualche modo promuove la cultura patriarcale mentre loro, anime belle, sono contro ogni discriminazione di genere. Ma il caso sollevato da Eleonora Evi ribalta il tavolo e smaschera l'ipocrisia dei partiti del centrosinistra. L'ormai ex co-portavoce di Europa Verde ha denunciato che la sua è stata una "mera carica di facciata" perché l'unico a contare nel "partito personale e patriarcale" è Angelo Bonelli. "Non sarò la marionetta del 'pink washing'", attacca in riferimento a un femminismo solo a parole.

Parole al fulmicotone che provocano un cortocircuito politico e in certo senso esistenziale nella sinistra. La capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella auspica che la rottura si ricomponga ma accusa la collega di partito di un "uso strumentale della parola ’patriarcato', termine che non va banalizzato, soprattutto in questo periodo, né scagliato contro tutta una comunità". Insomma, il patriarcato vale solo per gli avversari.

Evi, dal canto suo, rincara la dose: "Perché ho definito Europa verde un partito patriarcale? Chiunque si faccia un giro sui canali social del mio partito o banalmente legga i comunicati stampa si può rendere conto che io non ci sono mai, se non in rarissime occasioni. Bonelli è molto sovraesposto", dichiara su LaPresse facendo due esempi: "Il lavoro sulla legge che vieta la carne coltivata l’ho fatto io. Ho seguito il provvedimento in Aula, con gli emendamenti, la fiducia. L’unica breve frase fatta da Bonelli è stata ripresa e valorizzata, è un piccolo esempio di discriminazione del mio ruolo di portavoce donna". L’altro? "Qualche mese fa è stata fatta la classifica dei leader più presenti in Parlamento. È emerso che è Bonelli il leader più presente, ma non è vero perché sono io ’la' leader più presente. Il partito ha fatto una card con Bonelli, poi quando ho sollevato la cosa hanno fatto una card con entrambi. È una stupidaggine ma emerge che se era l’uomo da solo andava bene se è la donna dobbiamo essere in due", aggiunge. Che farà ora Evi? "Rimarrò nel gruppo da indipendente, non voglio andare via dal gruppo nel quale sono stata eletta. Ho fatto oggi il post perché oggi scadeva il termine per il tesseramento e non ho inteso rinnovare la tessera".