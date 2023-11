Romina Power ricorda la figlia Ylenia Carrisi: cosa scrive sui social

29 novembre 2023 a

Romina Power ricorda Ylenia Carrisi. Il 29 novembre, infatti, è il compleanno della primogenita di Al Bano e Romina e la mamma ha deciso di ricordarla così. Con una foto in bianco e nero in cui sono presenti mamma, papà e Ylenia appena nata. «In questo giorno, 53 anni fa sei arrivata tu nelle nostre vite, Ylenia. Oggi mi chiedo se sai che è il tuo compleanno. Una cosa che so è che l’amore che provo per te non cambierà mai e aspetterò sempre il tuo ritorno».

Così Romina Power su Instagram, postando una foto in bianco e nero che la ritrae con la piccola Ylenia appena nata e il padre Al Bano. Ylenia Carrisi, nata il 29 novembre 1970, è scomparsa il 6 gennaio del 1994 all’età di 24 anni e da allora i due non hanno avuto più notizie di loro figlia.