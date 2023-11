Viva Rai2, Fiorello si scatena pure su Saviano: la battuta sull'ultimo processo

28 novembre 2023 a

Fiorello ne ha per tutti. Nella puntata del 28 novembre di Viva Rai2, lo show mattutino che va in diretta dal Foro Italico di Roma, il volto noto televisivo è tornato a parlare di politica e del nuovo partito di Gianni Alemanno, 'Indipendenza', formato con il comunista Marco Rizzo: "Era di estrema destra, poi si è spostato a destra e quindi al centro, poi è tornato a destra... Insomma, la politica è così. Si è messo con Rizzo che era a sinistra, i due mentre si spostavano di qua e di là si sono scontrati e si sono presentati. È un po' come Che Guevara che fa il saluto fascista, che infatti sarà il nuovo tatuaggio di Alemanno...".

Fiorello fa poi un passaggio anche su Roberto Saviano, che ha vinto una causa contro CasaPound: "Li aveva definiti 'aspiranti fascistelli', cosa che a CasaPound non andava per nulla bene. Hanno detto 'a noi aspiranti non ce l'ha mai detto nessuno'!". Infine, una battuta anche sul commercio: "Sette milioni senza contratto, previsto sciopero il 22 dicembre. Matteo Salvini è già intervenuto dicendo 'non si può, ve lo dico da padre, da Babbo Natale...'. Ti prego Maurizio Landini, noi qua finiamo il 22, spostalo il 23 che dobbiamo fare i regali…". Il solito Fiorello che non risparmia nessuno.