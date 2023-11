Viva Rai2, Jovanotti si confessa da Fiorello: "Quando camminerò senza stampelle"

23 novembre 2023 a

a

a

Prosegue la terza settimana del Mattin Show di cui tutti i parlano. In diretta dal "glass" del Foro Italico, Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno suonato anche giovedì 23 novembre la sveglia agli italiani. Fil rouge di questa nuova puntata, gli avvenimenti che di recente hanno coinvolto il Ministro Lollobrigida che ha fermato un treno Frecciarossa per scendere a Ciampino. “Lui si sarebbe difeso sostenendo che si trattava di una fermata fruibile anche da altri”, commenta Fiorello. D’altronde è pieno di pendolari che prendono il Frecciarossa Roma – Ciampino!”. Ma l’ironia dello showman non si ferma qui. “I sindacati, non appena hanno sentito che c’è qualcuno che ferma i treni, pare abbiano annunciato: Lo prendiamo noi! Fra l’altro, non so se vi ricordate che una volta lo chiamavano "Beautiful". Adesso ha un nuovo soprannome: "Prossima fermata...Ciampino", un film storico". E ancora, di fronte alla notizia di un guasto ai freni di un treno merci a Domodossola. “Il macchinista si è lanciato in corsa. Voleva far vedere al ministro Lollobrigida come fare per non fermare il treno”, esclama Fiorello e rincara la dose, tra le risate generali. “Il Ministro avrebbe dovuto raggiungere la Meloni a Berlino ma ha fatto fermare il volo a Linate”.

"Mettetevi insieme". L'invito di Veltroni a Meloni e Schlein

La puntata è poi andata avanti a colpi di musica, balli e, soprattutto, grandi ospiti. “Sono come Nonna Laurina, siete il mio elisir”. A parlare in collegamento è Lorenzo Jovanotti che sfoggia un cappello da Napoleone. “È notizia di oggi che un cappello di Napoleone sia stato battuto all’asta per 2 milioni di euro. Ma non si tratta dell’originale, perché quello ce l’ha Jovanotti! Glielo ha venduto Matteo Renzi”, ironizza Fiorello al momento di introdurre il suo ospite, che annuncia: “Ho scommesso con il mio fisioterapista che domenica riuscirò a camminare senza le stampelle”. Ma, al momento di congedare il cantante, non poteva mancare un ultimo riferimento alla vicenda Lollobrigida. “Vienici a trovare, prendi il treno e scendi prima”, conclude scherzando lo showman. “Ti facciamo un grande in bocca al lupo perché tu possa presto correre per venire qui da noi. Entro maggio ci vediamo qui!”.