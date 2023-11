Viva Rai2, "Morgan e Ambra venite nel Pd": colpo di Fiorello, Schlein all'angolo

20 novembre 2023 a

a

a

Una nuova puntata di Viva Rai2 e un nuovo pieno di allegria e di ironia. Nell'ormai quotidiano spazio dedicato alla rassegna stampa e alle notizie delle ultime ore, Fiorello è partito da X Factor per arrivare a Elly Schlein e al Partito Democratico. La notizia che sta rimbalzando nelle ultime ore sul web e proveniente dal mondo televisivo è quella del fuorionda e del litigio acceso tra Morgan e Ambra Angiolini, entrambi giudici del talent-show. L'ultima puntata del programma è stata sicuramente caratterizzata dalle tensioni, ma il filmato che riprende lo scambio acceso tra il cantautore e l'attrice ha catalizzato l'attenzione degli utenti. Con un titolo della stampa Fiorello ha ricordato al suo pubblico quanto accaduto al teatro Repower di Assago. Poi la stoccata alla segretaria dem: "Pensate che Elly Schlein li ha chiamati subito: venite nel Pd". La battuta ha subito scatenato la risata dei presenti.

Fiorello risponde a Elly Schlein: "Un volta i comunisti...", figuraccia dem

Ma non è tutto. "Sarebbero perfetti. Per le prossime Europee vota Morgan e vota anche Ambra", ha aggiunto. Nel mirino dello showman dei record, che tutte le mattine dà il buongiorno agli italiani, però, ci è finito il Pd in toto. Inquadrato dalle telecamere, il cabarettista ha fatto notare ai telespettatori il colore del completo da lui indossato. "Verde speranza", ha anticipato. "La speranza perché il Pd annuncia una cosa importante: il Pd dice addio alle primarie", ha continuato leggendo un titolo preso dai giornali. "Non ce la dovete fare questa. È come Dimartino senza Colpesce. Non potete levare il gusto del gazebo. Tu vedevi questi gazebo con tre persone che votavano e invece niente, adesso mi hanno levato pure le primarie", ha commentato Fiorello.