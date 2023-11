Viva Rai2, Fiorello a valanga: "Veltroni parla di pacchi...", sotterrato il Pd

20 novembre 2023 a

Riparte la settimana di Viva Rai2, lo show di Fiorello dal "glass" del Foro Italico. Al centro della rassegna stampa del buonumore c'è lo scontro tra Vittoria Baldino e Arianna Meloni, con la deputata del M5S che ha accusato Meloni di familismo. “Baldino il partito però si chiama Fratelli d’Italia, mica i Non-conoscenti d’Italia”, ammonisce ironicamente Fiorello. “Te lo devi aspettare”. Ma le battute dello showman non risparmiano neanche il Pd e la notizia dell’addio alle primarie. “Non potete farci questo!” ha scherzato Fiorello. “È come Salvini senza felpa, Renzi senza autogrill, Dimartino senza Colapesce. Non potete levarci il gusto di vedere quei gazebi nelle piazze d’Italia, con tre persone in fila per votare”.

No ad Atreju, Fiorello si fa beffe di Elly Schlein

La puntata prosegue all’insegna della satira politica, senza farsi mancare, però, anche un inaspettato riferimento all’amico Amadeus. “Pare che Walter Veltroni abbia firmato un articolo in cui scrive di ‘pacchi’ “, ha dichiarato. “Solo che non si riferisce al Pd, ma ai 20 anni di Affari tuoi!”.

Non solo risate. La puntata di lunedì 20 novembre è stata preceduta da un sentito e doveroso ricordo di Giulia Cecchettin. Fiorello, infatti, ha scelto di aprire la puntata di oggi con un pensiero dedicato alla ragazza uccisa dall'ex e, in particolare, con la citazione condivisa sul proprio profilo Facebook dal padre Gino: "L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide".