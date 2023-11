Stasera Italia, Scaraffia svela il retroscena su Turetta: "Con chi dormiva"

22 novembre 2023 a

Filippo Turetta è stato arrestato e ora si trova in un carcere della Germania. In molti, però, si stanno chiedendo se, in qualche modo, possa configurarsi per lui l'infermità mentale. Lo sottolinea la storica Lucetta Scaraffia durante la puntata di Stasera Italia in onda su Rete4 il 22 novembre.

"E' come se avesse voluto renderla sua ammazzandola"



A #StaseraItalia interviene Lucetta Scaraffia sull'omicidio di Giulia Cecchettin pic.twitter.com/45dAecGwDp — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 22, 2023

"E' spaventosa questa frase che ha detto: la mia fidanzata. E' come se lui avesse voluto renderla sua ammazzandola. E' questo che trovo terribile di quella frase. Indipendentemente dal fatto se verrà riconosciuta o meno l'infermità mentale, alcune cose dette dal padre che io ho letto fanno un po' pensare quello. Quando ha detto: dormiva con l'orsacchiotto a vent'anni. A me è venuto un brivido. Se avessi avuto un figlio che a vent'anni dormiva con l'orsacchiotto mi sarei fatta delle domande".