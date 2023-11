Stasera Italia, il "fenomeno malessere" imperversa su TikTok. Lo psichiatra: ecco cos'è

21 novembre 2023 a

La sinistra si è schierata anche dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin, lanciando l'accusa per cui i femminicidi siano strettamente legati al patriarcato. Ma di fronte a una storia tragica, ciò che più emerge è il dramma di una ragazza che è stata uccisa con estrema efferatezza. Nicola Porro, il conduttore di Stasera Italia, ha chiesto a Leonardo Mendolicchio di introdursi nella discussione e di rendere chiaro il suo punto di vista sul tema in qualità di psichiatra. "Ha capito qual è il crinale? Responsabilità collettiva, gli uomini sono tutti un po' colpevoli... e invece c'è la colpa individuale", ha ricordato il giornalista al suo ospite. "Non è stato un raptus?", ha chiesto poi Porro in maniera diretta.

"Assolutamente sì, non è stato un raptus perché c'è tutta una catena di eventi. Se devo entrare nel dibattito che avete lanciato, devo dire che più che da uomo mi sento responsabile da padre. La domanda che mi pongo è 'Come sto educando questo ragazzino al rispetto della diversità dei generi ma anche al rispetto della vita umana?'": con questa domanda Leonardo Mendolicchio ha esternato una preoccupazione da genitore. Lo psichiatra ha centrato la discussione e ha spiegato: "Viviamo in una crisi di valori educativi mostruosi".

Lo psicanalista ospite di Porro ha dunque acceso i riflettori su un fenomeno che deve attirare l'attenzione di tutti i genitori. "Mentre noi parliamo, su TikTok imperversa il fenomeno malessere. Ne avete mai sentito parlare? Sono dei post su TikTok di ragazzi e ragazze che inneggiano all'amore tossico. Molte ragazzine inneggiano alla possibilità di avere dei fidanzati gelosi", ha spiegato Mendolicchio. "Il tema è la guerra tra i sessi o l'emergenza educativa e pedagogica del Paese?", ha concluso.