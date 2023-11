Stasera Italia, Porro sui femminicidi: con chi se la prende

22 novembre 2023 a

In questi giorni si parla tanto di patriarcato e dei fattori che favoriscono la mattanza che stanno subendo le donne. Ne ha parlato anche Nicola Porro nel suo editoriale durante la puntata di Stasera Italia in onda il 22 novembre su Rete4. Secondo Porro bisognerebbe fare più fatti e meno parole.

"Parliamo e ragioniamo soltanto per slogan nel momento in cui ieri a Erba un signore ha sfregiato la sua ex fidanzata e questo signore era uscito dalla flagranza di reato e dalla galera che si sarebbe meritato. Cos'era successo? Dopo averla picchiata ed essere stato denunciato due volte, quando la donna per la terza volta va nella caserma dei carabinieri per denunciarlo per la terza volta, lui si presenta fuori dalla caserma dei carabinieri con un cric per menarla, per ucciderla, per violarla. Poi è stato interrogato e ha detto: sono pentito. Sicuramente è colpa del patriarcato ma se teniamo un po' i piedi per terra, possiamo anche ritenere che è colpa di un sistema per cui uno che per la terza volta con un cric prova ad ammazzare una persona e poi in effetti la sfregia forse avremmo potuto fare una manifestazione di meno ma un po' di concretezza in più nell'atteggiamento da avere nei confronti di questo delinquente".