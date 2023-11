Sicurezza, "arrivano le donne rom e...": Mazza manda in tilt Di Battista

22 novembre 2023 a

Il governo sta cercando di contrastare i fenomeni di delinquenza in aumento con l'adozione di numerosi provvedimenti in materia di sicurezza e di immigrazione. A Dimartedì, nel salotto di Giovanni Floris, si è discusso proprio del nuovo pacchetto pensato dall'esecutivo e, in particolar modo, dell'inserimento di nuovi reati come quello di scippo. Ospite nell'ultima puntata del programma di approfondimento giornalistico di La7, Mauro Mazza ha spiegato che chi ha pensato a questi provvedimenti ha pensato "alle donne italiane che escono di casa, vanno a lavorare, prendono la metropolitana e si devono guardare bene la borsetta perché altrimenti arriva la donna incinta o con il bambino in mano e gliela porta via".

L'intervento del giornalista ha scatenato subito la reazione di Alessandro Di Battista. "Che hanno fatto? Hanno preso i ladri? Perché non c'era il reato di scippo fino all'anno scorso? Ma che dite?": con questa serie di interrogativi l'ex deputato del Movimento 5 stelle si è inserito nel dibattito e i toni si sono alzati. Mazza, però, non ci è stato e ha rincarato la dose: "È stato fatto anche per difendere quei bambini, figli di donne rom, perché vengano sottratti e non condannati a fare i borseggiatori a loro volta", ha spiegato.