X Factor, che succede dopo l'esclusione di Morgan

Tanto tuonò che piovve. Il comportamento di Morgan gli è costato l'esclusione dalla giuria di X Factor. Il talent di Sky non l'ha perdonato e ha deciso di andare avanti senza di lui. Ma ora che succederà al gioco musicale in televisione calcolando che giovedì 23 novembre andrà in onda la prossima puntata e che la finalissima ci sarà giovedì 7 dicembre. Come se non bastasse, nella squadra di Morgan c'è il duo rock Astromare che ora si trova senza guida. Che succederà adesso?

“Ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati". Morgan fatto fuori

Una cosa è certa: al tavolo della giuria rimarranno soltanto tre giudici: Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Gli Astromare continueranno il proprio percorso sostenuti dal direttore creativo del programma. A poche puntata del termine del programma, infatti, avrebbe avuto poco senso un nuovo "capo squadra".