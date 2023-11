X Factor, Morgan attacca Sky dopo l'esclusione: "Emanato l'editto satellitare"

Francesco Fredella 21 novembre 2023 a

a

a

“L’editto satellitare è stato emanato”. Morgan rompe il silenzio dopo il licenziamento da X Factor. “Comportamenti incompatibili e inappropriati”: con una nota ufficiale Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso di mandare via Morgan da X Factor. Secondo indiscrezioni l’ex giudice non sarà sostituito. Ed è rebus sugli artisti in squadra con Morgan.

Che succede dopo l'esclusione di Morgan, il caso a X Factor

Quarto live. Il dado è tratto. Morgan, che fu cacciato anche da Amici nel 2017, non sarà presente ma in un'intervista a Fanpage ha rimarcato: “Ho risollevato un format che era agonizzante. Non mi hanno fatto fare tutto quello che avevo in mente”. Ma anche quando rompe il silenzio dopo il caso X Factor tutto fa notizia. “Una volta c’era l’editto bulgaro: il mio è l’editto satellitare”, tuona Morgan. Il riferimento è a quanto accaduto bel 2002 quando dalla Rai vennero fatti fuori Enzo Biagi, Michele Santoro e Daniele Luttazzi.