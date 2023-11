Cecchettin e Turetta, spunta la fanpage di Filippo. Sconcerto di Dalla Chiesa: "Pazzesco"

21 novembre 2023 a

a

a

Tra gli ospiti di Nicola Porro anche Rita Dalla Chiesa. A Stasera Italia, il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4, ad accendere il dibattito è stata la storia di Giulia Cecchettin, la 22enne sparita nel nulla insieme all'ex fidanzato e poi ritrovata morta in un canalone. La terribile vicenda di cronaca è stata strumentalizzata dalla sinistra, che ha collegato i femminicidi al patriarcato. Nello studio del programma, però, la conduttrice ha posto l'accento su un fatto che l'ha colpita profondamente. Filippo Turetta, il giovane chiuso in una cella penitenziaria della Germania e presunto assassino della vittima, ha una fanpage, cioè una pagina social in cui gli utenti lo sostengono e tifano per lui.

Il "fenomeno malessere" imperversa su TikTok. Lo psichiatra: ecco cos'è

"Questa storia ha colpito tutti e fa molto male. Però sto cercando di capire, penso ad alta voce, queste cose ci colpiscono: cosa noi potremmo fare davvero come persone, come politici, come giornalisti, per aiutare e far capire a questa gente, a questi uomini, che ci vuole il rispetto prima di tutto per se stessi. Se rispetti te stesso, queste cose non le fai", ha affermato Rita Dalla Chiesa. Poi, con grande sconcerto, la conduttrice ha portato all'attenzione dei telespettatori il fatto che Filippo Turetta abbia dei seguaci, delle persone che lo supportano. "Se avete visto su Instagram, è nata una pagina: le bimbe di Filippo. Ci sono 120 followers", ha ricordato. "Pazzesco", ha concluso Dalla Chiesa.