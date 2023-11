X Factor, Morgan contro tutti: la lite con Ambra che non si è vista in tv

17 novembre 2023 a

Morgan contro tutti a X Factor, con la diatriba che continua anche fuori onda. Spunta un video della lite tra Marco Castoldi, questo il nome all'anagrafe del cantautore, e la collega giudice del talent show Ambra Angiolini. Durante il live di giovedì 16 novembre c'è stata una furiosa litigata tra i due ripresa dal pubblico presente durante la trasmissione in diretta ma mentre in onda andava in scena altro. Il fuorionda è senza audio ma il tono è inequivocabile. Fedez poco distante prima sorride stupito, poi si alza e se ne va. Morgan poi si è alzato e se ne è andato, mandando a quel paese Ambra.

Una serata movimentatat quella di X Factor soprattutto a causa di Morgan che prima ha attaccato Dargen D’Amico, poi ha criticato la commozione di Ambra dopo un'esibizione affermando la sua contrarietà alle "lacrime come retorica". La conduttrice Francesca Michielin a quel punto stoppa Morgan chiedendogli di lasciar parlare l'altra giudice: "Non è un bello spettacolo quello che si sta vedendo stasera". La risposta velenosa di Morgan è sulla gaffe di Michielin della scorsa settimana prima dell'esibizione di Colapesce e Di Martino: "Ti aspetta Ivan Graziani di là...".

Provoca Michielin su Graziani e travolge Fedez: "Depresso". Morgan incontenibile

Fedez e gli altri giudici chiedono allora a Morgan di fermarsi, con il cantautore che dice al rapper: "Vuoi farmi da psicologo". "Non sarei in grado", risponde. E Morgan: "Eh no, sei troppo depresso". Fischi dal pubblico con Fedez che si limita a dire: "Ringrazio Morgan per aver fatto notare con tatto che soffro di depressione".