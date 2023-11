X Factor, Morgan sbotta sui social dopo lo show: "Che schifo"

17 novembre 2023 a

Morgan a X Factor ha tolto il freno. Nella puntata del talent-show andata in onda ieri sera, il cantautore non si è trattenuto e non si è risparmiato neanche un confronto. Tutto è iniziato dopo il primo round di esibizioni. I concorrenti hanno riproposto al pubblico una performance già portata sul palco dei live. Il giudice subito si è detto perplesso, soprattutto perché, stando alle sue parole, non aveva capito che avrebbe potuto selezionare per i suoi ragazzi in gara qualsiasi brano già cantato. Poi ad attirare l'attenzione del pubblico è stata la battuta diretta a Francesca Michielin su Ivan Graziani e ancora la brutta uscita sulla depressione rivolta a Fedez. Questa mattina, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, Morgan ha fatto chiarezza, spiegando che conosce bene la depressione e assicurando che il suo intento era solo quello di rispondere al sarcasmo con sarcasmo.

Provoca Michielin su Graziani e travolge Fedez: "Depresso". Morgan incontenibile

Ai più attenti, però, non è sfuggito un commento al veleno del giudice. "La parola giusta credo sia 'umiliazione'. C'è molta gente che gode nell'umiliarmi": questa la premessa. Quindi Morgan ha passato in rassegna tutti i torti che, secondo lui, ieri avrebbe subito. "Ad esempio la messinscena degli Astromare era umiliante nei loro confronti. Così come la messinscena dei sickteens. In relazione ai colossal a cui sono stato costretto ad assistere sentendo me e i miei ragazzi UMILIATI", ha continuato, per poi concludere: "Senza contare l'umiliazione dell'ospitata Annalisa. Senza contare l'umiliazione di non aver potuto scegliere i brani per la giostra e rigorosamente non poter attingere dalle assegnazioni quando invece tutti gli altri hanno avuto questa libertà. Che schifo".