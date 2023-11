Stasera Italia, Feltri attacca l'assassino di Giulia Cecchettin: "Episodio disgustoso"

19 novembre 2023 a

a

a

Omicidio di Giulia Cecchettin, tutta l'Italia è sotto choc. Se n'è parlato anche nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 19 novembre su Rete4. In collegamento c'era il direttore editoriale de Il Giornale, Vittorio Feltri, che ha attaccato il killer di Giulia Cecchettin.

"Si tratta di un episodio disgustoso, un delitto premeditato"



Vittorio Feltri a #StaseraItalia Weekend commentando l'omicidio di #GiuliaCecchettin pic.twitter.com/Xg7mYwnqck — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 19, 2023

"L'epilogo conferma che si tratta di un episodio disgustoso con pochi precedenti. Tra l'altro si è capito che il delitto è stato premeditato. In più bisogna tenere conto della crudeltà che si manifesta anche nel racconto che viene fatto dai cronisti. Queste storie non sono destinate a finire perché sappiamo come i femminicidi siano sempre più numerosi. La cosa più sconvolgente, però, per me è la stupidità, la scarsa intelligenza anche dell'assassino. Dove pensava di andare? Con pochi soldi in tasca e subito esauriti e con un rifornimento dell'automobile molto scarso".