Stasera Italia, Porro sbugiarda la Cgil sui weekend lunghi degli scioperi

13 novembre 2023 a

a

a

I weekend lunghi per gli scioperi di Cgil e Uil non vanno giù a Nicola Porro. Il giornalista e conduttore di Stasera Italia apre il talk show serale di Rete4 parlando della decisione dei sindacati di indire lo sciopero generale per venerdì prossimo, portando alcuni dati che evidenziano un lampante andamento sulle mobilitazioni sindacali: “Il Garante per gli scioperi, che è un organismo tecnico e non politico, ha detto che lo sciopero di venerdì 17 novembre convocato dai sindacati Cgil e Uil non rispetta i requisiti degli scioperi generali e quindi ci saranno delle limitazioni come è avvenuto tante altre volte, secondo il Garante. C’è una questione che resta politica, di questo sciopero ne aveva parlato anche il vicepremier Matteo Salvini ed aveva fatto alcune considerazioni più politiche, noi facciamo soltanto delle considerazioni numeriche. Per esempio ci chiediamo come sia possibile che dal gennaio 2022 ci siano stati cinque scioperi su sette fatti di venerdì. Il sesto è stato fatto il lunedì”.

"Italia in ostaggio". Sciopero, Salvini tuona contro chi blocca il Paese

“Sarà una combinazione – dice sarcasticamente Porro - o forse, come qualcuno scriveva oggi, è il modo migliore per riuscire a rendere un po’ più ampia la platea di persone che scioperano. Ci chiediamo come sia possibile che questo sciopero sia fatto nei confronti di una Manovra finanziaria approvata il 16 ottobre 2023, mentre Maurizio Landini, leader Cgil, minacciava lo sciopero generale il 12 settembre 2023. Quindi minacciava uno sciopero contro qualcosa che non conosceva”.