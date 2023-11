Stasera Italia, così Giulio Tremonti smaschera le follie dell'economia

13 novembre 2023 a

a

a

Economia, Giulio Tremonti, presidente della Commissione Affari Esteri della Camera, punta il dito contro gli errori commessi da Italia e Europa nel settore economico. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 13 novembre su Rete4. Tremonti se la prende anche con le politiche finanziarie di Bruxelles che hanno puntato su tassi zero.

"L'Italia viene da dieci anni di follia finanziaria. Parte quando si decide con il "whatever it takes" di stampare moneta dal nulla, violando le regole dell'euro e finanziando ogni tipo di attività politica. Inizia in tutta Europa una politica di bonus, di debito che sale e dura per troppo tempo. Noi veniamo da un periodo in cui ci sono tassi sotto zero. Marx diceva i tassi zero saranno la fine del capitalismo. I tassi sotto zero inventati dalla Bce sono stati una cosa mai vista nella storia. Poi è venuta l'inflazione. Veniamo da una fase di enormi complicazioni e di enormi rischi".