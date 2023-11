Meteo, capovolgimento termico e ritorno del maltempo. Sottocorona e il cambio repentino

19 novembre 2023 a

Paolo Sottocorona sfodera ancora la carta in quota da 500 millibar della Marina americana, che delinea il tempo su un binario più esteso. Nel corso dell’appuntamento con il meteo di La7 del 19 novembre, l’esperto meteorologo spiega le funzionalità di questo tipo di carta, prima di dare le previsioni del tempo: “Non può essere così precisa nel dire piove su Roma e non piove su Napoli, ma ci dà l'idea in grande del tempo che è presente o che è previsto. Sotto la cresta dell'onda ci sono i colori in azzurro e indicano sostanzialmente un tempo stabile, mentre nel cavo dell'onda ci sono i colori che vanno dal giallo, al rosso, al rosa, che indicano un tempo decisamente instabile. Nella carta fra venerdì e sabato, durante la notte, l'Italia era proprio tagliata in due per lungo, la parte orientale risentiva di queste condizioni di maltempo, la parte occidentale e le isole erano nella zona di tempo migliore, quindi da questa carta avremmo potuto pensare che se c'erano fenomeni erano più presenti sui versanti adriatici, sulle zone interne, sull'Appennino ovviamente. Però nella carta prevista per le 12 di oggi tutta l'Italia è finita sotto la zona azzurra, sotto la cresta dell’onda, il maltempo è andato più a est. Quindi è tutto azzurro, tempo sostanzialmente stabile se dovessimo guardare questa carta, non c'è maltempo”.

Sottocorona analizza poi le ultime previsioni meteo giorno per giorno: “La previsione per oggi, domenica 19 novembre, conferma chiaramente che il tempo è sostanzialmente stabile, qualche debole pioggia in Liguria, Toscana e Sardegna. C’è stato questo capovolgimento di fronte soprattutto termico per le temperature, il maltempo è passato subito e quindi oggi è una giornata abbastanza tranquilla. Domani, lunedì 20 novembre, si comincia a vedere qualcosa, perché sabato l'andamento delle temperature lungo la settimana in previsione dava dei cambiamenti. Domani abbiamo già delle piogge, non tanto al Nord, ma tutte le regioni centrali, l'Emilia Romagna ha qualcosa in realtà, piogge deboli o anche moderate, quindi è qualcosa in più delle deboli piogge delle giornate un po' grigie. Queste riguardano la Toscana settentrionale, Lazio, Campania e in parte la Calabria, senno la giornata è decisamente più grigia, quindi un cambiamento sicuramente c’è. Non solo, la previsione per martedì 21 novembre ci dà una zona di maltempo. Non al Nord, ma sulle regioni centrali e segnatamente c'è la Toscana, c'è l’Umbria, ci sono le Marche, con fenomeni che potrebbero essere anche molto intensi, quindi sicuramente da allerta. Scendendo al resto del Centro e al Sud piogge moderate sul versante tirrenico, più deboli sulle altre zone. C’è questo nucleo che parte dalla penisola balcanica, la zona di maltempo sicuramente c’è”.

Ultimo argomento trattato dal meteorologo sono le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sono contenute perché il tipo di aria è cambiato abbastanza rapidamente, quindi in qualche caso si mantengono anche sotto i 10 gradi, ad esempio sull’Appennino. Scendendo in pianura sono più elevate, ma direi che questi famosi 20 gradi simbolici si potrebbero toccare forse soltanto in Sardegna, sennò si sta anche decisamente al di sotto. La tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore dice che domani ancora aumenti al Centro e al Sud, qualche diminuzione comincia ad affacciarsi al Nord e in Sardegna, come a segnalare che - conclude Sottocorona con le sue previsioni meteo - da quella parte qualcosa arriva”.