Ballando con le stelle, Rosanna Lambertucci non si tiene e travolge la giuria

18 novembre 2023 a

Una nuova puntata di Ballando con le stelle tiene i telespettatori incollati alla tv. Tutta la squadra di Milly Carlucci è pronta a sbalordire il pubblico con performance memorabili. Forte è, come spesso accade, l'attrito tra i concorrenti e la giuria. Molte le polemiche. Ma tra battute al veleno e complimenti inaspettati, a catalizzare l'attenzione dei più è stato il momento in cui Rosanna Lambertucci, dopo aver ballato ed essersi posizionata a bordo pista, rimane letteralmente a bocca aperta per i giudizi ricevuti.

Rosanna scatenata per il 7 di Mariotto ✈️ #ballandoconlestelle pic.twitter.com/tHa09LhSmi — trashtvstellare (@tvstellare) November 18, 2023

Con il 6 di Ivan Zazzaroni, il 6 di Fabio Canino, il 5 di Carolyn Smith, il 4 di Selvaggia Lucarelli e il 7 di Guillermo Mariotto, la conduttrice porta a casa ben 28 punti e non sta nella pelle. Presa dall'entusiasmo e contenta dei risultati raggiunti, Rosanna Lamertucci non si trattiene. Sorridendo e a tutta velocità, la concorrente punta il bancone della giuria e, in particolar modo, lo stilista e lo travolge con un abbraccio. La scena è piaciuta molto agli utenti che, sui social, hanno riproposto il video e commentato: "Rosanna scatenata per il 7 di Mariotto".