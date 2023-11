Morgan incontenibile, provoca Michielin su Graziani e travolge Fedez: "Depresso"

17 novembre 2023 a

A X Factor la tensione si taglia con il coltello e Morgan, uno dei quattro giudici del talent-show, è un fiume in piena. La puntata si apre subito con una polemica. La prima manche si conclude e il cantautore ammette che i suoi concorrenti non gli sono piaciuti molto. Il motivo? Stando alle sue parole, non sarebbe stato avvisato che avrebbe potuto scegliere per loro qualsiasi vecchia esibizione presentata già al pubblico. Ma lo spettacolo deve andare avanti. Alla fine del primo round il musicista perde Selmi. Quindi sale la tensione al teatro Repower di Assago.

Tra scambi di battute salaci e tele-risse, i quattro coach dei ragazzi in gara iniziano a pungersi a vicenda. Ciò che più catalizza l'attenzione del pubblico e dei telespettatori, però, è la scena in cui Morgan toglie il freno e travolge prima Francesca Michielin e poi Fedez. "Vai di là, c'è Ivan Graziani che ti aspetta, insieme ad Annalisa": con questa frase Morgan provoca la conduttrice, alludendo in maniera tutt'altro che implicita alla gaffe della musicista della scorsa settimana. Di fronte a Colapesce e DiMartino la cantante aveva chiesto: "Come è stato lavorare con Ivan Graziani? (artista morto nel 1997, ndr)". Poco prima è Michielin stessa a fare mea culpa: "La domanda l'ho formulata proprio di me**a", ammette.

Di fronte a un Morgan incontenibile, Michielin alza gli occhi al cielo e sceglie il silenzio. A questo punto si introduce nel discorso Fedez. "Dai, Morgan...", dice il rapper, consigliandogli indirettamente di mettere un punto a questa vicenda. Ma Morgan non si tiene e risponde: "Sei troppo depresso per farmi da psicologo". Le frasi dello storico giudice seduto al tavolo fanno scoppiare la bufera e sui social gli utenti si scatenano. Per molti le uscite del cantautore sono di cattivo gusto e del tutto fuori luogo.