Meteo, Sottocorona spiazza gli italiani: drastico crollo delle temperature

L’analisi di un’immagine per iniziare il suo consueto appuntamento con le previsioni meteo. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, si sofferma su una carta che prende tutta l’Europa e l’Oceano Atlantico prima di dare le previsioni giorno per giorno: “Può darsi che sia una deformazione professionale, ma io penso che su questa immagine anche chi non è del mestiere ha l'occhio attratto da questa figura, da questa perturbazione, nella sua maestosità è molto estesa molto intensa e si legge quello che poi troviamo sulle carte. C’è il fronte freddo, cioè quello che separa l'aria fredda, c’è il fronte caldo e poi c'è il fronte occluso, che forma la spirale, il centro della bassa pressione si trova proprio lì, quindi è proprio classica da manuale”.

Dopo la parentesi via alle previsioni, partendo da venerdì 17 novembre: “Sull'Italia c'è poco, queste nuvole cominciano arrivare da est, questa è la nuova circolazione che porta il tempo che vediamo per la giornata di oggi. Al di là delle Alpi e sulle Alpi come al solito qualche fenomeno c’è, proprio al confine, però vedete che sul resto del nord, metà del centro, ha un tempo assolutamente tranquillo. Le piogge cominciano a presentarsi sulle zone fra l’Umbria, Lazio, Abruzzo e poi lungo tutta la Penisola. C’è aria fredda su centro e sud, quindi ecco le precipitazioni, fenomeni intensissimi non ce ne sono, qualche fenomeno moderato. Le nevicate sotto i 1500 metri non scendono sul versante adriatico, come si passa sul versante tirrenico andiamo già a 1800-2000, quindi di nevicate non me ne aspetterei molte, il maltempo sì. Passa rapidamente come effetti come fenomeni, perché la previsione per domani, sabato 18 novembre, fa già scomparire tutto. Le temperature sono in sensibile riduzione, però il tempo si ristabilisce, resta leggermente incerto come nei giorni scorsi. Lo stesso vale per la giornata di domenica 19 novembre, dove ricompare qualche debole pioggia fra Liguria e Alta Toscana, ma è molto poco”.

Dopo aver sviscerato il meteo giorno per giorno ecco il focus sulle temperature, da dove emerge la vera novità di giornata: “Le massime previste per la giornata di oggi evidenziano che c'è qualche diminuzione per effetto delle nuvole e dei fenomeni del maltempo, che arriva da ovest. Significativa - sottolinea Sottocorona - la tendenza delle temperature massime nelle prossime 24 ore. Qui il calo c'è ed è forte, più forte al centro sud. Ovviamente un po' meno sulle isole e al nord, dove già i colori erano bassi, Ma qua parliamo dai cinque agli otto gradi in meno nel giro di 24 ore”. Ecco la fine di quella breve parentesi “calda” avuta a cavallo di metà novembre.