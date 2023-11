Roma in tilt per la maxi-voragine, Fiorello punge Gualtieri: "Sembra bombardata"

16 novembre 2023 a

Dopo il caos di martedì sera, quando una voragine ha spaccato in due Corso Francia, a seguito di un cedimento lungo la condotta idrica, riesplodono le polemiche sulla gestione di Roma. L'imprevisto ha interessato una delle principali arterie della Capitale che, però, è stata riaperta ieri mattina ma solo nel senso di marcia in direzione centro. Di conseguenza, il traffico è tornato ad avere la meglio. A Viva Rai2, il morning-show che alterna il divertimento all'informazione e condotto dal mattatore Fiorello, la notizia di cronaca è stata commentata in maniera ironica. L'asfalto ha ceduto, facendo sprofondare parte del pavimento stradale. Il conduttore, senza tanti giri di parole, ha detto che, agli occhi degli altri Paesi, Roma può dare l'impressione di un luogo finito nel mirino dei bombardamenti.

Dato che il premier Giorgia Meloni ha sentito il presidente Zelensky e ha ribadito il pieno sostegno all'Ucraina per raggiungere "una pace giusta, duratura e complessiva", lo showman dei record ha ripreso il tema e l'ha collegato ai problemi della città di Roma. "L'ucraina vuole mandare gli aiuti a Corso Francia": questa la battuta iniziale. Quindi la bordata targata Fiorello: "Se uno vede Roma, e vede quello che c'è ora, lavori a destra e a sinistra, potrebbe dire: vi hanno bombardato di recente?". Quindi la risposta: "No, Roma è proprio così in questo momento". D'altronde che Roma sia paralizzata dal traffico è un fatto chiaro a tutti i cittadini. Il Comune cerca di ridurre i disagi e di limitare i danni, ma il sindaco Roberto Gualtieri è spesso il bersaglio delle lamentele di chi la Capitale la vive ogni giorno.