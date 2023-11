Maxi-voragine si apre in mezzo a Corso Francia, strada chiusa e traffico in tilt

14 novembre 2023 a

Una grande voragine che spacca in due Corso Francia. La strada, importante arteria di Roma nord, è stata chiusa per l'apertura di una profonda spaccatura al centro della carreggiata. La presenza di acqua indica possibile rottura nella rete idrica. La voragine di grandi dimensioni ha costretto alla chiusura al traffico di Corso Francia dove sono in corso gli interventi necessari al ripristino.

Il traffico è stato deviato sulle vie limitrofe ma la circolazione è andata in tilt in tutto il quadrante nord della Capitale. Coinvolto anche il trasporto pubblico. Atac comunica inoltre che "causa dissesto del manto stradale in corso Francia" sono state deviate le linee di autobus 200, 201 e 32 che potrebbero accumulare ritardi nelle corse.